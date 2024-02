« FÉLINES AU FÉMININ » TITRE PROVISOIRE Félines-Minervois, vendredi 8 mars 2024.

« FÉLINES AU FÉMININ » TITRE PROVISOIRE Félines-Minervois Hérault

2 week-ends autour des femmes et du féminin avec les concerts de Soleynia, de Peldrùt, des projections de films, des débats, expo, conférences, lectures….

2 & 3 mars / 8 & 9 mars

« Félines au Féminin » Titre provisoire

Organisé par la Mairie de Félines-Minervois avec l’aide des Ateliers du Vivant

2 week-ends autour des femmes et du féminin avec les concerts de Soleynia, de Peldrùt, des projections de films, des débats, expo, conférences, lectures….

Programme

Samedi 9 mars Soleynia

Multi-musiciennes, chanteuses aériennes, entre harpe et violon, guitare et piano, flûte et percussions. Deux femmes qui se complètent et s’harmonisent. Leur duo emporte dans un univers où la profondeur s’allie à la légèreté heureuse de la vie.

Avec Leïla Zitouni, harpe et chant, Barbara Lamothe, piano et violon.

Restauration possible après le concert de Soleynia

21h -Peldrút

Bal touffu tout flamme

Un concert/bal populaire où l’on danse et chante ensemble, avec le public. Un baléti contemporain de musiques traditionnelles qui s’inspire de chants et mélodies issues des collectages, mêlés à des compositions propres.

Distribution :

Héloïse Moisan, Accordéon-chant

Clotilde Bellego, Violon-chant

Elissa Barthés-Mompha, Chant

Eva Cloteau, Violoncelle-chant

Reste du programme à venir .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08

fin : 2024-03-09

Foyer & Place Séguy

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie ateliersduvivant34@gmail.com

L’événement « FÉLINES AU FÉMININ » TITRE PROVISOIRE Félines-Minervois a été mis à jour le 2024-01-31 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC