FÉLINES AU FÉMININ CHARIVARIONS Félines-Minervois, samedi 2 mars 2024.

Spectacle Clownesque

Par Josette Codina et Catherine Baehrel

Clafoutis et Valentine nous invitent à découvrir les tribulations de leurs vie de clownes à travers leurs quotidiens, leurs mésaventures, leurs rêves

Une épopée clownesque 100% féminine où l’émotion et le rie sonorisent .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 18:30:00

fin : 2024-03-02

Foyer rural

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie techniquefarouche@gmail.com

