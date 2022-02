Félicien LiA Trio / gva / chanson groove garage Urgence Disk Records, 12 mars 2022, Genève.

Félicien LiA Trio / gva / chanson groove garage Boites à rythmes, synthétiseurs, basse et guitare, c'est dans une formule inédite et expérimentale que Félicien LiA revient, en trio, dans un set libre emprunt de poésie et de psych-groove. Entouré de Louise Knobil et Julien Israelian, le Jurassien vient défendre ses volcans intérieurs dans la chaleur des lieux qu'il aime. Des feux des fous et des fêtes, pour présenter la réédition du EP «Au bout des larmes», en vinyle 7 pouces !

Prix libre pour les artistes

Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T19:00:00 2022-03-12T19:30:00