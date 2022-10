FÉLICIEN BRUT & THIBAUT GARCIA VOL DE NUIT, 20 janvier 2023, .

FÉLICIEN BRUT & THIBAUT GARCIA VOL DE NUIT



2023-01-20 20:00:00 – 2023-01-20

Eux, les compagnons de voyage, instruments fétiches des nomades, des marins, des aventuriers de toutes sortes. Eux les polyphoniques transportables, les seuls ou presque, tantôt chantant, tantôt

harmonisant, si semblables et pourtant si différents. Eux, la guitare et l’accordéon ont une histoire commune. Thibaut Garcia et Félicien Brut se sont rencontrés par hasard, presque par accident, et comme souvent le hasard fait bien les choses. La France, l’Espagne et l’Amérique du Sud, terres fécondes pour leurs instruments respectifs, terres symboliques de leurs parcours personnels, leurs inspirent ce programme, leurs donnent envie de raconter ensemble une histoire, leurs histoires. Saint-Exupéry jonglait avec les mots, nos deux complices jongleront avec les notes mais vous invitent, eux-aussi, à un captivant Vol de Nuit.

Accordéon : Félicien Brut

Guitare : Thibaut Garcia

Luigi Boccherini

Introduction et Fandango*

Maurice Ravel

Alborada del Gracioso**

Eladia Blázquez

El Corazón Al Sur

Astor Piazzolla

Zita – extrait de la Suite Troileana

Regino Sáinz de la Maza

Rondeña – (solo guitare)

Anatole Beloshitzki

Suite Espagnole (I.V.VII)

(solo accordéon)

Maurice Jaubert, Jean Corti

et Jo Privat, Georges Van

Parys, Angel Cabral Valses, de Paris à Lima

À Paris dans chaque Faubourg – La Ritale – La Complainte de la Butte – La Foule*

Radamès Gnattali

Ernesto Nazareth et Chiquinha Gonzaga – extrait de la Suite Retrato *

Thibault Garcia et Thibault Brut cmd Soissons

