Félicien Brut et Edouard Macarez – Vagabonds LE BAL BLOMET Paris, 17 janvier 2024, Paris.

Le mercredi 17 janvier 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant Tarif Réduit : 15 EUR

Tarif Normal : 22 EUR

Félicien Brut et Edouard Macarez s’amusent à établir un lien entre le répertoire pour accordéon et celui pour contrebasse, en couvrant un siècle et demi de musique…

L’un posé sur sa pique, l’autre pendu à ses bretelles, la contrebasse et l’accordéon sont deux compagnons d’aventure qui partagent un parcours singulier.

Ils ont animé, l’un et l’autre, de longs débats sur leurs généalogies : famille des violes ou des violons pour la première, descendant d’un orgue à bouche chinois ou piano portatif pour le second.

Ils ont parcouru la terre entière, trouvant leurs places dans les cultures populaires les plus diverses, de l’Europe de l’est à l’Amérique du Sud en passant par Paris, New-York ou Moscou.

Ils ont mis du temps à convaincre les compositeurs classiques de leurs époques avant, finalement, d’attiser leur curiosité.

Pour permettre leur essor, le talent de générations d’instrumentistes passionnés aura été nécessaire. Richard Galliano a révélé auprès de tous les capacités incroyables de l’accordéon alors que, un siècle auparavant, Giovanni Bottesini accomplissait le même tour de force pour la contrebasse.

Edouard Macarez et Félicien Brut viennent ici rappeler l’histoire de leurs instruments, si différents à première vue mais aux parcours jonchés de similitudes.

De la valse musette au swing des années 30, des chefs-d’œuvre du romantisme aux rythmes sud-américains endiablés, ce périple musical mêle accordéon et contrebasse, deux instruments très proches par leur mystère, leur popularité et leur ouverture à tous les styles musicaux. Félicien et Édouard soufflent, chantent, vibrent avec liberté, transcendent les genres, pour faire entendre un siècle de musiques de tous horizons : Bottesini et Galliano, Glière, Chostakovitch, Piazzolla, Nazareth, Viseur, Privat, Azzola.

