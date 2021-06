Felicia Atkinson – Immersion sonore_images Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 8 au 10 juillet 2021 :

jeudi de 18h à 22h

et vendredi de 20h à 22h

et jeudi, vendredi, samedi de 11h à 19h

gratuit

Dans le cadre du Festival (((INTERFERENCE_S))), le Centre Wallonie-Bruxelles vous invite à vous plonger dans l’univers de Felicia Atkinson pendant toute la durée du festival.

#FOCUS

AUDIO : IF THERE IS NO WHERE, THE FLOWER AND THE VESSEL, LIMPID AS THE SOLITUDES, COYOTES, EVERYTHING EVAPORATE, HAND IN HAND

IMAGES : ALUMINIUM, THE LAKE IS SPEAKING, MIDI CONTROLLERS, CHANCE OR INDETERMINACY, ADAPTATION ASSEZ FACILE

La musicienne et artiste Félicia Atkinson s’inscrit dans la lignée d’artistes qui s’engagent aux pratiques d’écoute profonde. Elle convoque la voix, le son, le texte, la peinture, l’image, la sculpture et les installations, et place ces médiums et éléments en relation avec le paysage, l’espace et le mouvement.

Sa musique explore la tension palpable entre des faibles chuchotements et des sons violents, et s’engage dans une superposition à ses propres mots, des enregistrements de terrain, des instruments acoustiques et de subtiles notes électroniques. Elle est pétrie d’un alliage

d’improvisation et de compositions superposées, générant des œuvres qui semblent comme tissées, abstraites et mystérieuses.

Après une série d’albums parus dans sa propre maison d’édition Shelter Press, parallèlement à un album porté en collaboration avec le new-yorkais, Jefre Cantu-Ledesma, Atkinson a récemment édité une œuvre sonore « Echo », une collection d’improvisations au piano sur Boomkat.

Elle s’est produite dans de nombreux festivals internationaux tels qu’Atonal, Présence Electronique, Unsound, Rewire, la Guess Who et a très récemment exposé son travail à la Biennale Riboca de Riga ainsi qu’à la Fondation Fiminco à Romainville, au CAC à Cincinatti,au CIAP à Kunstverein à Leuven…

En 2020, elle fut lauréate d’une bourse de la Becque-Résidence d’artiste en Suisse et en 2021, de l’IASPIS, The International Artists Studio Program à Stockholm en Suède.

Elle co-dirige, Shelter Press avec son époux Bartolomé Sanson – maison d’édition indépendante, label de disques, et plateforme de recherche cherchant à établir un dialogue entre l’art contemporain, la poésie et les pratiques sonores expérimentales.

Événements -> Festival / Cycle

Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix Paris 75004

11 : Rambuteau (227m) 4 : Étienne Marcel (315m)



Contact :Centre Wallonie-Bruxelles 0153019696 reservation@cwb.fr https://www.cwb.fr/ https://www.facebook.com/CentreWallonieBruxellesParis/ 0153019696 reservation@cwb.fr

Événements -> Festival / Cycle Étudiants;Insolite;Ados;Musique;Cinéma

Date complète :

2021-07-08T18:00:00+02:00_2021-07-08T22:00:00+02:00;2021-07-09T20:00:00+02:00_2021-07-09T22:00:00+02:00;2021-07-08T11:00:00+02:00_2021-07-08T19:00:00+02:00;2021-07-09T11:00:00+02:00_2021-07-09T19:00:00+02:00;2021-07-10T11:00:00+02:00_2021-07-10T19:00:00+02:00

© Shelter Press