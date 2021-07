Pau médiathèque André Labarrère Pau, Pyrénées-Atlantiques Felice Varini, entre couleur et architecture médiathèque André Labarrère Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Felice Varini, entre couleur et architecture médiathèque André Labarrère, 9 octobre 2021-9 octobre 2021, Pau. Felice Varini, entre couleur et architecture

médiathèque André Labarrère, le samedi 9 octobre à 10:30

Dans le cadre du mois de l’architecture et en lien avec le documentaire d’Antoine de Roux, 7 droites pour 5 triangles, Sophie Limare interrogera l’acte de voir l’architecture à travers les interventions colorées de Felice Varini. Conférence, par Sophie Limare médiathèque André Labarrère Médiathèque André Labarrère, PAU 64 Pau Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T10:30:00 2021-10-09T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu médiathèque André Labarrère Adresse Médiathèque André Labarrère, PAU 64 Ville Pau lieuville médiathèque André Labarrère Pau