FÉLIBRÉE | Repas campagnard Saint-Aubin-de-Cadelech, 6 mars 2022, Saint-Aubin-de-Cadelech.

FÉLIBRÉE | Repas campagnard Saint-Aubin-de-Cadelech

2022-03-06 12:30:00 – 2022-03-06

Saint-Aubin-de-Cadelech Dordogne Saint-Aubin-de-Cadelech

En Périgord, la grande fête estivale se nomme Félibrée. Pour sa 101ème édition, elle se tient à Eymet, belle bastide du sud de la Dordogne. Défilés de groupes traditionnels, concerts, bals, immense tablée de la Taulada et autres animations y mettent en valeur la langue et la culture occitane du 3 au 5 juillet 2020.

La Félibrée se déroule chaque année le 1er dimanche de juillet dans un chef-lieu de canton différent, candidat à l’organisation. C’est donc cette petite ville au bord du Dropt qui l’accueille cette année, bastide édifiée au 13ème siècle, dotée de rues à angles droits et d’un place à arcades pleines de charme.

De la remise des clés par le Maire de la ville au majoral du félibrige et à la reine de la Félibrée jusqu’au dimanche soir, de nombreuses animations et démonstrations mettent en valeur la culture occitane sous l’égide du « Bournat du Périgord ». Le symbole de cette association-école est la ruche (bournat en occitan).

Chant des félibres du Périgord, Cour d’amour, Passa-carriéra, la ville va vibrer, chanter et danser sous des centaines guirlandes de fleurs, décors longuement préparés tout l’hiver par les habitants pour ces moments de célébration et de liesse populaire.

Afin de préparer la Félibrée, un repas campagnard est organisé afin de présenter la reine. Il sera accompagné d’un vin d’honneur et d’un bal trad.

Au menu : apéritif, charcuterie, mique & petit salé, fromage et dessert. Apportez vos couverts complets (assiette creuse).

+33 5 53 23 74 95

Saint-Aubin-de-Cadelech

