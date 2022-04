FÉLIBRÉE | Rencontre conférence “les femmes troubadours” Eymet, 29 avril 2022, Eymet.

FÉLIBRÉE | Rencontre conférence “les femmes troubadours” Eymet

2022-04-29 18:00:00 – 2022-04-29

Eymet Dordogne Eymet

EUR Lo Bornat dau Perigord présente une rencontre conférence “les femmes troubadours” par Jean-Claude Dugros (Majoral du Félibrige).

Oui ! les trobairitz (nom occitan des femmes troubadours) faisaient entendre leurs voix à coté et à égalité avec les hommes… “On le sait encore trop peu, au XIIe siècle, il y avait aussi les trobairitz (nom occitan des femmes troubadours) qui faisaient entendre leurs voix, à côté et à égalité avec les hommes, non seulement dans les chansons d’amour, mais aussi dans la vie de tous les jours, seigneuriale, civile et religieuse. Jean-Claude Dugros, écrivain, conférencier et passionné de poésie, nous en parle.”

+33 5 53 22 55 48

Eymet

