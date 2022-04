FELIBREE | Bal traditionel Saint-Capraise-d’Eymet Saint-Capraise-d'Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Capraise-d’Eymet Dordogne 8 8 EUR bal trad à organisé par le comité des fêtes de St Capraise d’Eymet, au profit de la Félibrée.

Au programme :

14 h à 18 h : cours de danse congo de captieux avec Christophe

Auberge espagnole

21h : bal trad avec le groupe TRADviOC

