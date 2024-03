Feldup Le Makeda Marseille 5e Arrondissement, vendredi 27 septembre 2024.

Feldup Le Makeda Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Feldup vous donne rendez-vous au Makeda le 27 septembre.

« Enfant du rock » titrait Libération en octobre 2020 lors de la parution du crépusculaire album de Feldup « A Thousand Doors, Just One Key ». Félix Dupuis avait alors tout juste 18 ans et passait le plus clair de son temps à alimenter sa chaîne YouTube (elle comptait alors 120 000 abonnés, elle fédère aujourd’hui plus de 1,4 million de personnes). Un groupe s’est constitué et quelques concerts ont été donnés, réunissant un public fervent, percevant en Feldup un prolongement direct de son quotidien et de son ressenti.



Son nouvel album « Stared at from a Distance » parait chez Talitres le 10 novembre 2023 et force est de constater que le musicien fait preuve une nouvelle fois d’une étonnante maîtrise. Si les influences musicales sont toujours prégnantes (la scène alternative des années 90, le renouveau du rock new-yorkais des années 2000), Félix Dupuis gagne plus encore en maturité. Nul doute que ces hymnes intérieurs, cette urgence et ces dissonances stupéfiantes, ce chant saisissant enfin, ne laisseront personne insensible.



Feldup emprunte désormais le chemin de la scène accompagné d’un groupe, et c’est donc en formule quintette qu’il viendra présenter les titres de son récent opus. 22 22 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-27 20:30:00

fin : 2024-09-27

Le Makeda 103 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Feldup Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-11 par Ville de Marseille