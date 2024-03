FELDUP Makeda Marseille, vendredi 27 septembre 2024.

« Enfant du rock » titrait Libération en octobre 2020 lors de la parution du crépusculaire album de Feldup « A Thousand Doors, Just One Key ». Félix Dupuis avait alors tout juste 18 ans et passait le plus clair de son temps à alimenter sa chaîne YouTube (elle comptait alors 120 000 abonnés, elle fédère aujourd’hui plus de 1,4 million de personnes).

Son nouvel album « Stared at from a Distance » parait chez Talitres le 10 novembre 2023 et force est de constater que le musicien fait preuve une nouvelle fois d’une étonnante maîtrise.

Feldup emprunte désormais le chemin de la scène accompagné d’un groupe, et c’est donc en formule quintette qu’il viendra présenter les titres de son récent opus le 27 Septembre 2024 au Le Makeda.

