FELDUP LA ROTONDE Chateaurenard, vendredi 1 novembre 2024.

Ouverture des portes : 20h00 – Début du concert : 20h30Avec son nouvel album « Stared At From A Distance », force est de constater que FELDUP fait preuve une nouvelle fois d’une étonnante maitrise. Si les influences musicales sont toujours prégnantes (la scène alternative des années 90, le renouveau du rock new-yorkais des années 2000), Feldup gagne plus encore en maturité. Nul doute que ces hymnes intérieurs, cette urgence et ces dissonances stupéfiantes, ce chant saisissant enfin, ne laisseront personne insensible.

Tarif : 17.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-11-01 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA ROTONDE CHEMIN DU MAS DE LAFONT 13160 Chateaurenard 13