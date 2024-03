Feldenkrais Gym sensorielle Les Sources du Bien-être Vesoul, samedi 23 mars 2024.

Une matinée pour mieux se sentir et se sentir mieux.

Le Feldenkrais est une pratique de mouvements qui place la conscience et la compréhension de soi au centre des explorations. Vous apprenez à sentir, à explorer d’autres possibilités dans un cadre ludique, lâcher les tensions superflues et gagner en aisance.

Entrez dans une véritable démarche écologique pour un usage de soi plus efficient.

Aucun pré-requis n’est nécessaire pour suivre cet atelier.

Le Feldenkrais est accessible à tous et à tout moment de l’année.

Prévoir un tapis de sol (prêt possible sur demande à la réservation) et vêtements chauds et confortables .

Début : 2024-03-23 09:00:00

fin : 2024-03-23 12:00:00

Les Sources du Bien-être 98 Boulevard des Alliés

Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté aurelie.morel@outlook.fr

