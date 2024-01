Feldenkrais Gym douce Moveos Vesoul Vesoul, samedi 24 février 2024.

Une matinée consacrée à la mobilité de la cage thoracique, pendant laquelle vous pourriez découvrir combien des côtes mobiles peuvent contribuer à favoriser une respiration plus libre, une plus grande facilité à se fléchir ou à se tourner.

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cet atelier.

Le Feldenkrais est accessible à tous et à tout moment de l’année.

Prévoir un tapis de sol (prêt possible sur demande à la réservation) et vêtements chauds et confortables

Pause gourmande offerte. .

Moveos Vesoul 8 rue Victor Dolle

Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté aurelie.morel@outlook.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 09:00:00

fin : 2024-02-24 12:00:00



