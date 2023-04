Concert L’Autriche au Choeur rue de l’Église, 30 avril 2023, Feldbach.

L’année 2024 marquera le septième centenaire du mariage de Jeanne de Ferret avec Albrecht II d’Autriche et sera donc l’occasion de célébrer ce siècle..

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 . 0 EUR.

rue de l’Église

Feldbach 68640 Haut-Rhin Grand Est



The year 2024 will mark the seventh centenary of the marriage of Jeanne de Ferret to Albrecht II of Austria and will therefore be an opportunity to celebrate this century.

El año 2024 marcará el séptimo centenario del matrimonio de Juana de Ferret con Alberto II de Austria y será, por tanto, la ocasión de celebrar este siglo.

Im Jahr 2024 wird sich die Hochzeit von Jeanne de Ferret mit Albrecht II. von Österreich zum siebten Mal jähren und somit ein Anlass sein, dieses Jahrhundert zu feiern.

