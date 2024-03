Feijoada du Dimanche La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille, dimanche 14 avril 2024.

Feijoada du Dimanche ♫♫♫ Dimanche 14 avril, 13h00 La Place des Canailles (Les Dock Village) A partir de 10€

Pour cette dernière Feijoada du Dimanche de la saison

Spécial Carnaval do Brasil à la Place des Canailles, nous avons le plaisir de recevoir Joãozinho do cavaco à Marseille.

Joãozinho do Cavaco animera notre Carnaval avec le groupe Wallace Negão

Joãozinho est originaire de Salvador de Bahia, chanteur, virtuose du cavaquinho, il a évolué depuis l’enfance dans les « Sambas de Roda » un style typique du Nordeste du Brésil, de l’état de Bahia, l’ancêtre des sambas que nous connaissons aujourd’hui.

A partir de 13h00, venez déguster la Feijoada ou le Vatapá de « Dona Catarina », d’autres spécialités du Nord du Brésil et ses Salgadinhos, (spécialités salés, petits tapas brésiliens)

Concert à partir de 14h30 jusqu’à 18h30 avec le groupe Wallace Negão

– Christophe Monteiro

– Sergio Bacalhau

+ Invités surprise!

vidéo du défilé du Carnaval de Rio 2024

Entrée + Conso : 10€

Entrée + Conso + Plat : 25€

( plat Feijoada ou Vatapá)

️ BILLETTERIE HelloAsso :

https://www.helloasso.com/…/feijoada-du-dimanche-14…

(Billeterie en ligne HelloAsso ou sur Place )

️ Réservation de table : https://bookings.zenchef.com/results?rid=362734&pid=1001 ou à resa@laplacedescanailles.com

Infos : 06.60.89.15.19

casadosamba13@gmail.com

Les Docks Village – Entrée 0

10 Place de la Joliette 13002

