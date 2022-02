Feijoada du Dimanche Espace Julien, 20 mars 2022, Marseille.

Feijoada du Dimanche

Espace Julien, le dimanche 20 mars à 13:00

Pour fêter la reprise des Feijoada du Dimanche et nos retrouvailles suite à deux années particulières pour tous. L’artiste invitée qui sera à l’affiche ce dimanche 22 Mars 2022 : la chanteuse KARLA DA SILVA Karla da Silva la nouvelle perle de la scène brésilienne! La chanteuse, compositrice carioca trace son sillon entre le Samba traditionnel , la Soul depuis ses débuts au Brésil (à l’âge de 14 ans) entre Rio, São Paulo . En 2012 elle est finaliste à la première édition de “The Voice Brasil” ?? qui lui a apporté une reconnaissance internationale et une visibilité médiatique. Depuis elle se produit sur toute les scènes d’Europe et du monde avec plusieurs albums, DVD, à son actif. Elle a partagé la scène avec d’illustres noms de la musique brésilienne comme Gal Costa, Milton Nascimento, Elza Soares. Elle lance son nouveau projet ” O Samba Cura” et enregistre une série musicale télévisée de 12 épisodes qui sera diffusée pendant plusieurs mois à la TV au Portugal.?? A ses côtés : – Wallace Negão, cavaco, Chant – Sergio Bacalhau, percussions, vocal – Christophe Monteiro, percussions et d’autres invités musiciens. Nous avons hâte de vous retrouver et “enVIE” de faire la fête !! Nous sommes plus motivés que jamais! Vera vous propose sa délicieuse cuisine ✅- Feijoada : 12 € ✅- Moqueca : 15 € ✅P.A.F : 5 € Lieu : Espace Julien -39 Cours Julien 13006 Marseille ✅Réservation conseillée pour déguster les plats au O6 60 89 15 19 ou 06 59 35 77 02 [casadosamba13@gmail.com](mailto:casadosamba13@gmail.com)

♫♫♫

Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T13:00:00 2022-03-20T19:00:00