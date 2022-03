Feijoada du Dimanche avec Marcos Sacramento Espace Julien, 10 avril 2022, Marseille.

Pour la dernière Feijoada de la saison à l’Espace Julien nous avons l’immense plaisir d’accueillir le chanteur de Rio : Marcos Sacramento et son guitariste Luiz Flavio. Marcos Sacramento est en tournée Européenne avec son guitariste pour présenter son nouvel album plus axé sur ses propres compositions. Marcos Sacramento est une référence de la scène brésilienne . Durant ces dernières années sa voix juste et émouvante a contribué à la redécouverte du samba classique de Rio de Janeiro. Toujours toniques, les concerts de Marcos Sacramento sont portés par son charisme remarquable, par sa voix extraordinaire au timbre clair et puissant. Le public se régalera de la présence de cet artiste hors du commun et résolument contemporain Voir plus : [www.marcossacramento.com.br](http://www.marcossacramento.com.br) Ils partageront la scène avec : Wallace Negao/Cavaco Chant Sergio Bacalhau/Percussions Chant Christophe Monteiro/Percussions Concert de 14h30 à 18h30 P.A.F : Concert : 5€ Pour la dégustation des plats de Vera Feijoada 12€ + 5€ : 17€ Moqueca 15€ + 5€ : 20€ Pour mieux vous servir nous réduisons les quantités des Feijoadas! Il est fortement conseillé de réserver à l’avance au 06 60 89 15 19 ou par mail : [casadosamba13@gmail.com](mailto:casadosamba13@gmail.com) Dégustation toute l’après-midi de Salgados by Rosangela Joaquim Fermeture des portes 19h!!

