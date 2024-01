30ème Festival International « harpe en Avesnois » 2024 : Atelier de Harpe Celtique Nadia Birkenstock Espace Gérard Philipe Feignies, dimanche 24 mars 2024.

Début : 2024-03-24 10:00

Fin : 2024-03-24 12:00

Nadia, a créé son programme d’interprétation solo pour harpe celtique et chant. Elle fait, depuis, des tournées internationales, des concerts, des festivals et des ateliers d’enseignement.

En partenariat avec la ville de Feignies.

Téléchargez le dossier de candidature sur notre site Internet :

https://harpeenavesnois.org/

Espace Gérard Philipe Place du Général de Gaulle 59750 Feignies (Nord) Feignies 59750 Nord