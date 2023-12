30ème Festival International « harpe en Avesnois » 2024 : Duo « The Glow Within » Nadia Birkenstock et Steve Hubback Espace Gérard Philipe Feignies Catégories d’Évènement: Feignies

Début : 2024-03-23 20:00

Fin : 2024-03-23 22:00 Duo harpe celtique et percussions Samedi 23 mars 2024, 20h00 1 The Glow Within Nadia Birkenstock (Allemagne), à la harpe celtique

en duo avec:

Steve Hubback (Pays de Galles), aux percussions

Ils entraineront tous les deux le public dans des paysages acoustiques magiques. Les sonorités de la harpe oscillant entre les gongs brillants et des cymbales.

