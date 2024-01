30ème Festival International « harpe en Avesnois » 2024 : 28ème Master Class Alexander Boldachev Espace Gérard Philipe Feignies, samedi 23 mars 2024.

30ème Festival International « harpe en Avesnois » 2024 : 28ème Master Class Alexander Boldachev Espace Gérard Philipe Feignies 23 et 24 mars

Début : 2024-03-23 09:00

Fin : 2024-03-24 12:00

28ème Master class animée par Alexander Boldachev, diplômé de la Haute Ecole d’Art de Zurich, 23 et 24 mars 1

28ème Master class animée par Alexander Boldachev, diplômé de la Haute Ecole d’Art de Zurich, lauréat de plus d’une dizaine de concours de harpe et de composition. Il est un musicien innovant, révisant la perception de la harpe au 21ème siècle.

En partenariat avec la ville de Feignies.

Téléchargez le dossier de candidature sur notre site Internet :

https://harpeenavesnois.org/

Espace Gérard Philipe Place du Général de Gaulle 59750 Feignies (Nord) Feignies 59750 Nord