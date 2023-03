Balade nature – Ca pulseau côteau du Chatel ! Feigneux Feigneux Catégories d’Évènement: Feigneux

Oise Feigneux . En cette matinée printanière, vous irez à la rencontre de la belle violette aux feuilles velues cachant un coeur en or …elle est là sous vos pieds…Savourez cette petite merveille des milieux secs ! A vivre entre curieux de nature…

De 9h à 12h

RV à 9h place E. Huraux à Feigneux.

En collaboration avec la commune de Feigneux

Prévoir des chaussures de marche https://www.cen-hautsdefrance.org/actualites-agenda/ca-pulse-au-coteau-du-chatel Feigneux

