Fehdah Centre Culturel Irlandais, 21 avril 2022, Paris.

Centre Culturel Irlandais, le jeudi 21 avril à 19:30

L’auteure-compositrice-interprète Emma Garnett, alias Fehdah, a grandi entre l’Irlande et la Sierra Leone. Cette astrophysicienne de formation façonne son propre style, qu’elle définit comme « électro soul afrofuturiste », croisé de R’n’B mais aussi de chants traditionnels irlandais et ouest-africains. Fille spirituelle d’Erykah Badu et Oumou Sangaré, Fehdah cite également comme sources d’inspiration Ali Farka Touré et Youssou N’Dour. Ses titres engagés révèlent une lumineuse artiste avec laquelle il faudra assurément compter !

10€ (7€ pour étudiants et demandeurs d’emploi), réservation conseillée

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris



