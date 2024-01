FÉFÉ La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) Châteaurenard, vendredi 29 mars 2024.

FÉFÉ ♫♫♫ Vendredi 29 mars, 20h00 La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) A partir de 18€

Il y a 20 ans, Féfé se faisait connaitre grâce au succès fulgurant du single « Angela » au sein du mythique « Saïan Supa Crew », ce groupe solaire, percutant et aussi hétéroclite qu’inventif. Après leur séparation en 2008, il publie son premier album solo « Jeune à la retraite » certifié disque d’or et retrouve alors la scène, celle des Passagers se souvient encore de son passage en 2010. S’en suit 3 albums et l’occasion de le redécouvrir en live avec des prestations scéniques toujours mémorables sur un répertoire mêlant soul, rap et chanson. Aujourd’hui, Féfé à rejoins le label Chapter Two Records pour un 4e album en préparation qui s’annonce déjà être le plus inspiré de sa carrière. Sortie prévue début 2024… Féfé vous attend de pied ferme!

ℹ️ Ouverture des portes 20h00 Début du concert 20h30.

Tarifs :

► En prévente (hors frais de loc.) Debout 20€ Debout Réduit 18€ Debout Réduit Châteaurenardais (uniquement sur le site lespassagers.net dans la limite des places disponibles) 5€.

► Sur place 23€.

