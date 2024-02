FEFE 6MIC Aix En Provence, jeudi 28 mars 2024.

Il aura fallu attendre la séparation des super guerriers pour qu’enfin l’enfant de Clichy-la-Garenne, né le 18 janvier 1976, nous dévoile sa voix, légèrement entraperçue parmi celles de ses acolytes du Saïan Supa Crew. OFX, créé par Féfé, Vicelow et KLR, devient Saïan Supa Crew, en référence au manga Dragon Ball Z, qui portera pendant dix ans les couleurs d’un rap coloré et chatoyant dont le titre Angela cartonne. Après leur séparation en 2007, l’appel d’une nouvelle expérience se fait sentir et Féfé se décide à reprendre le micro seul. Avec Jeune à la retraite, son premier album solo, Féfé dévoile plus de sensibilité, mais aussi de maturité. Il y fait part de ses expériences, ses états d’âmes, pose des thèmes familiaux, le tout sur fond de blues, soul reggae ou rock. Connu pour ses prestations scéniques mémorables & son répertoire mêlant soul, rap et chanson. Féfé n’a pas fini de nous surprendre et revient avec son meilleur album & une nouvelle tournée en 2024.

Tarif : 19.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-28 à 20:30

Réservez votre billet ici

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13