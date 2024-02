Féfé (+ 1ere partie Yann Solo) Paul B Massy, samedi 23 mars 2024.

Féfé (+ 1ere partie Yann Solo) Chanteur fou² Samedi 23 mars, 20h30 Paul B Plein 22€ / Réduit – Adhérents 18€ / Abonnés 14€

Depuis ses débuts au sein du groupe de rap OFX puis du collectif Saïan Super Crew, Feniksi devenu Féfé n’a cessé d’enrichir sa palette sonore. Embarqué dans une carrière solo en 2009 il propose une musique plus personnelle et teintée d’influences soul, rock, chanson et rythmes Yoruba. Connu pour ses prestations scéniques mémorables pleines d’énergie positive et de générosité, il nous revient avec un nouvel album à paraître début 2024 qui promet beaucoup. A l’heure où nous écrivons ces lignes, un premier single réjouissant et fidèle à cet artiste sincère vient d’être dévoilé : « Quelque part » ft. Luiza est un concentré de flow, de paroles authentiques et engagées et de chœurs chaleureux… Une chose est sûre : les retrouvailles seront réussies !

Le talentueux flûtiste et chanteur guyanais Yann Solo nous fait voyager entre les galaxies musicales du reggae, du trip hop en passant par le jazz et non sans une bonne dose d’énergie punk.

Paul B 6 Allée de Québec 91300 MASSY Massy 91300 Essonne Île-de-France

Concert musique