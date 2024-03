FÉFÉ + 1ERE PARTIE L’Astrolabe Orleans, vendredi 22 mars 2024.

FÉFÉ + 1ERE PARTIE FÉFÉ (HIP-HOP/SOUL – FRANCE) Vendredi 22 mars, 19h30 L’Astrolabe ABONNÉ ASTRO : 17€ / PRÉVENTE : 22€ / SUR PLACE : 25€

PLACEMENT LIBRE, DEBOUT

FÉFÉ (HIP-HOP/SOUL – FRANCE)

Il y a vingt ans, Féfé se faisait connaître au sein du Saïan Supa Crew grâce au succès fulgurant du single Angela, extrait du premier album KLR (1999). Après leur séparation en 2008, Féfé se reconcentre sur sa carrière solo et rejoint le label Chapter Two Records de Wagram Stories pour son 4e album solo. Produit par Bastien Doremus (Christine and the Queens, Clara Lucianni) et Lazy Flow (Meryl, les soirées La Créole), avec des feats comme le brillant soulman américain Son Little, l’album en préparation s’annonce déjà être le plus inspiré de sa carrière.

Connu pour ses prestations scéniques mémorables & son répertoire mêlant soul, rap et chanson. Féfé n’a pas fini de nous surprendre !

L'Astrolabe 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Orleans 45000 Loiret Centre-Val de Loire