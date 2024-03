FEET, une histoire des danses Jazz Salle Hespérida Louzy, jeudi 23 mai 2024.

FEET, une histoire des danses Jazz Salle Hespérida Louzy Deux-Sèvres

Un couple de danseurs et trois musiciens retracent 100 ans de danse jazz, de musique et d’Histoire. Au fil des tableaux contés, joués et dansés, vous découvrirez la naissance des danses jazz, leurs chemins, et à quel point leurs influences ont été déterminantes dans les danses modernes.

Le conservatoire Tyndo vous propose de découvrir le spectacle FEET, une histoire des danses Jazz. Un trio de musiciens et 2 danseurs vont vous faire voyager à travers les différentes époques du jazz. Et ils ne seront pas les seuls sur scène ! Après des interventions auprès d’élèves de Tyndo, ils partageront la scène pour certains tableaux avec les élèves de danse jazz, le Com’Thouarjazz et l’ensemble de Sax du conservatoire.

Du Cake walk au Charleston, du Lindy hop au Modern Jazz, FEET vous plonge dans les ballroom, les clubs de jazz, les théâtre et les rues de la Nouvelle Orléans. Un voyage à travers les différentes époques du jazz à ne pas manquer ! 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 20:30:00

fin : 2024-05-23

Salle Hespérida Rue du Stade

Louzy 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@maisonduthouarsais.com

