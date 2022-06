Fées ta Life ! Plan-de-Cuques, 8 juin 2022, Plan-de-Cuques.

Fées ta Life !

2022-06-08 15:30:00

Plan-de-Cuques 13750

La Médiathèque accueille la compagnie La Rumeur pour son spectacle « Fées ta Life ! » au Centre Paul Faraud.

Spectacle écrit par Anne-Laure Carette et Mélanie Demaria, interprétée par Anne-Laure Carette et Maria Robin.



Des compositions aux influences Funk, Rock’n’roll, Hip-Hop, Disco et des chorégraphies participatives. Amenez les enfants sur la piste de danse !

Spectacle musical où les enfants vont enflammer la piste de danse.

mediatheque@plandorgon.fr +33 4 90 73 25 61

Rue Paul Faraud Centre Paul Faraud Plan-de-Cuques

