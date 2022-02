Fées ta life imfp Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

Fées ta life imfp, 12 octobre 2022, Salon-de-Provence. Fées ta life

imfp, le mercredi 12 octobre à 14:30

SPECTACLE DE 3 à 10 ANS Pas besoin de baguette magique pour insuffler de l’énergie aux enfants et leur donner envie de participer à cet éveil musical dynamité ! Les Fées ta Life ont bien choisi leur nom, elles volent sur des airs funks, hip-hop ou techno avec pour seule devise : Sois toi-même, fais ce que tu aimes et surtout, fais le à fond ! Une création et des compositions originales de Mélanie Demaria & Anne-Laure Carette, interprétées exceptionnellement par Maria Robin et Anne-laure Carette (Toutes anciennes stagiaires de l’IMFP) Site internet des FTL : [https://www.feestalife.com](https://www.feestalife.com) ♫JEUNE PUBLIC♫ imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bel-Air Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-12T14:30:00 2022-10-12T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu imfp Adresse 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Ville Salon-de-Provence lieuville imfp Salon-de-Provence Departement Bouches-du-Rhône

imfp Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salon-de-provence/

Fées ta life imfp 2022-10-12 was last modified: by Fées ta life imfp imfp 12 octobre 2022 imfp Salon-de-Provence Salon-de-Provence

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône