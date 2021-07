Bourges Bourges Bourges, Cher Fées des plantes Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Fées des plantes Bourges, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Bourges. Fées des plantes 2021-07-13 – 2021-07-13

Bourges Cher Dans les coins de verdure des marais, les plantes et les fleurs nous chuchotent des contes et légendes d’autrefois. A partir de 6 ans Fées des plantes, visite en famille Dans les coins de verdure des marais, les plantes et les fleurs nous chuchotent des contes et légendes d’autrefois. A partir de 6 ans ad2t dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Étiquettes évènement : Autres Lieu Bourges Adresse Ville Bourges lieuville 47.09171#2.39785