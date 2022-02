Féeroce Espace Bonnefoy, 29 mars 2022, Toulouse.

Féeroce

Espace Bonnefoy, le mardi 29 mars à 20:30

Projection suivie d’un débat ——————————- **De Fabien Ara, 13 min.** **Dans le cadre du Festival Des Images Aux Mots** Quand le désir vestimentaire d’un enfant déstabilise le monde des adultes, codifié et genré. Alma ne sait pas comment réagir, son fils de huit ans veut dorénavant s’habiller en fée pour aller à l’école. Un court-métrage simple et efficace qui amène à se questionner en tant que parents et adultes. Le film sera suivi d’une discussion entre les intervenantes et le public sur l’identité de genre et l’éducation, animée par l’association des parents et futurs parents gays et lesbiens.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture

Espace Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T20:30:00 2022-03-29T23:59:00