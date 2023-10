Halloween à Féeriland Feeriland Veyrac, 31 octobre 2023, Veyrac.

Veyrac,Haute-Vienne

Le 31 octobre Feeriland se mettra au couleur d’Halloween.

De nouveaux décors et une scène animée par les visiteurs eux mêmes

Un point photo sera aussi disponible.

1 euro de réduction pour les enfants et les adultes habillés ET costumés.

Ambiance assurée !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 17:30:00. EUR.

Feeriland Route de Réjasseville

Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



On October 31, Feeriland will be decked out in Halloween colors.

New decorations and a stage animated by visitors themselves

A photo booth will also be available.

1 euro discount for children and adults dressed AND in costume.

Atmosphere guaranteed!

El 31 de octubre Feeriland se engalanará con los colores de Halloween.

Nuevas decoraciones y un escenario al que darán vida los propios visitantes

También habrá un punto fotográfico.

descuento de 1 euro para niños y adultos disfrazados.

El ambiente está garantizado

Am 31. Oktober wird Feeriland in Halloween-Farben erstrahlen.

Es gibt neue Dekorationen und eine von den Besuchern selbst animierte Bühne

Auch ein Fotopunkt wird zur Verfügung stehen.

1 Euro Ermäßigung für Kinder und Erwachsene in Kleidern UND Kostümen.

Stimmung garantiert!

Mise à jour le 2023-10-01 par OT Limoges Métropole