Fééries Vénitiennes Nérac, 13 mai 2023

Fééries Vénitiennes

Nérac Lot-et-Garonne

2023-05-13 10:00:00 – 2023-05-14 17:00:00

Nérac

Lot-et-Garonne

Nérac

Les Fééries Vénitiennes de Nérac ce sont des déambulations de costumés vénitiens venus de France et de l’étranger, appartenant à divers groupes constitués d’amoureux de la culture italienne et ardents passionnés des costumes vénitiens et du célèbre Carnaval de Venise.

Samedi 13 mai :

10h à 12h : déambulation libre des masqués sur le marché traditionnel et sur le marché aux fleurs.

15h à 17h : déambulation libre des masqués dans Nérac, Pont Vieux, Petit Nérac, au Parc Royal de la Garenne

Dimanche 14 mai :

10h à 11h30 : déambulation libre des masqués

15h à 17h : grande parade vénitienne sur un petit parcours bien défini au départ de la salle des écuyers vers l’esplanade du château en passant par la rue du château, la place du Général de Gaulle, et la rue Henri IV.

A vos appareils photos, la magie de Venise vient à vous !

+33 6 82 39 25 43 Comité de Jumelage Italien

Nérac

