Féeries Vénitiennes : 6ème édition Saint-Jean-de-Luz, 18 juin 2022, Saint-Jean-de-Luz.

Féeries Vénitiennes : 6ème édition Saint-Jean-de-Luz

2022-06-18 21:00:00 – 2022-06-18 22:30:00

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Les féeries vénitiennes reviennent à St Jean de Luz cette année pour une 6ème édition. Ne manquez pas les parades et défilés colorés des masqués !

Le Carnaval de Venise est une fête traditionnelle italienne remontant au Moyen Age (Xe siècle). A ses débuts, il sert à façonner la cohésion civique et politique de la commune et à abolir les contraintes sociales habituelles. Le riche se déguise en pauvre et vice versa. Les personnes qui se connaissent bénéficient du privilège de ne plus avoir à se saluer, grâce à l’incognito procuré par les masques. Les masqués ont passés nombre d’heures à réaliser costumes et masques entièrement fait main.

Samedi 18 : Parade nocturne et libre à 21h sur la Place Louis XIV

Dimanche 19 : 10h : Déambulation libre des masqués dans les rues piétonnes – 15h : Défilé officiel – Front de mer et rues piétonnes – 16h : Passage commenté sur le podium – Place Louis XIV

Les féeries vénitiennes reviennent à St Jean de Luz cette année pour une 6ème édition. Ne manquez pas les parades et défilés colorés des masqués !

Le Carnaval de Venise est une fête traditionnelle italienne remontant au Moyen Age (Xe siècle). A ses débuts, il sert à façonner la cohésion civique et politique de la commune et à abolir les contraintes sociales habituelles. Le riche se déguise en pauvre et vice versa. Les personnes qui se connaissent bénéficient du privilège de ne plus avoir à se saluer, grâce à l’incognito procuré par les masques. Les masqués ont passés nombre d’heures à réaliser costumes et masques entièrement fait main.

Samedi 18 : Parade nocturne et libre à 21h sur la Place Louis XIV

Dimanche 19 : 10h : Déambulation libre des masqués dans les rues piétonnes – 15h : Défilé officiel – Front de mer et rues piétonnes – 16h : Passage commenté sur le podium – Place Louis XIV

+33 5 59 26 03 16

Les féeries vénitiennes reviennent à St Jean de Luz cette année pour une 6ème édition. Ne manquez pas les parades et défilés colorés des masqués !

Le Carnaval de Venise est une fête traditionnelle italienne remontant au Moyen Age (Xe siècle). A ses débuts, il sert à façonner la cohésion civique et politique de la commune et à abolir les contraintes sociales habituelles. Le riche se déguise en pauvre et vice versa. Les personnes qui se connaissent bénéficient du privilège de ne plus avoir à se saluer, grâce à l’incognito procuré par les masques. Les masqués ont passés nombre d’heures à réaliser costumes et masques entièrement fait main.

Samedi 18 : Parade nocturne et libre à 21h sur la Place Louis XIV

Dimanche 19 : 10h : Déambulation libre des masqués dans les rues piétonnes – 15h : Défilé officiel – Front de mer et rues piétonnes – 16h : Passage commenté sur le podium – Place Louis XIV

Sjlac

Saint-Jean-de-Luz

dernière mise à jour : 2022-03-03 par