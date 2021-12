Le pouliguen Dans la Ville 44510 Le pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique Fééries pouliguennaises – Chasse au trésor interactive Dans la Ville 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Fééries pouliguennaises – Chasse au trésor interactive Dans la Ville 44510 Le pouliguen, 21 décembre 2021, Le pouliguen. Fééries pouliguennaises – Chasse au trésor interactive

Dans la Ville 44510 Le pouliguen, le mardi 21 décembre à 14:00

Participez à une chasse au trésor interactive ! Chaque équipe (5 personnes) sera équipée de tablettes GPS et de mallettes. Inscriptions de 10h30 à 13h sur le marché de Noël

Public

Participez à une chasse au trésor interactive ! Chaque équipe (5 personnes) sera équipée de tablettes GPS et de mallettes. Inscriptions de 10h30 à 13h sur le marché de Noël Dans la Ville 44510 Le pouliguen Dans la Ville 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-21T14:00:00 2021-12-21T00:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Dans la Ville 44510 Le pouliguen Adresse Dans la Ville 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen lieuville Dans la Ville 44510 Le pouliguen Le pouliguen