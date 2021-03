Husseren-Wesserling Parc de Wesserling - Ecomusée textile Haut-Rhin, Husseren-Wesserling Féeries Nocturnes au Jardin Parc de Wesserling – Ecomusée textile Husseren-Wesserling Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Husseren-Wesserling

Féeries Nocturnes au Jardin Parc de Wesserling – Ecomusée textile, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Husseren-Wesserling. Féeries Nocturnes au Jardin

du samedi 31 juillet au samedi 28 août à Parc de Wesserling – Ecomusée textile

En 2021, partez en exploration nocturne à la rencontre de personnages mystérieux dans les Jardins d’Égypte ! Les jardins s’illumineront durant plusieurs soirées pour vous faire vivre un moment unique ! Au programme : énigmes et jeu de piste, personnages mystérieux, spectacle…etc.

Soirée (à partir de 18h30) Adulte : 10€50 / Enfant (4-17 ans) : 6€ / Enfant (moins de 4 ans) : gratuit

Quand la féerie des nuits d’été s’invite à Wesserling, les jardins s’illuminent et les sens s’éveillent dans un parc où tout devient magie. Parc de Wesserling – Ecomusée textile Rue du Parc 68470 Husseren-Wesserling Husseren-Wesserling Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T18:30:00 2021-07-31T23:00:00;2021-08-01T18:30:00 2021-08-01T23:00:00;2021-08-05T18:30:00 2021-08-05T23:00:00;2021-08-06T18:30:00 2021-08-06T23:00:00;2021-08-07T18:30:00 2021-08-07T23:00:00;2021-08-08T18:30:00 2021-08-08T23:00:00;2021-08-12T18:30:00 2021-08-12T23:00:00;2021-08-13T18:30:00 2021-08-13T23:00:00;2021-08-14T18:30:00 2021-08-14T23:00:00;2021-08-15T18:30:00 2021-08-15T23:00:00;2021-08-19T18:30:00 2021-08-19T23:00:00;2021-08-20T18:30:00 2021-08-20T23:00:00;2021-08-21T18:30:00 2021-08-21T23:00:00;2021-08-22T18:30:00 2021-08-22T23:00:00;2021-08-26T18:30:00 2021-08-26T23:00:00;2021-08-27T18:30:00 2021-08-27T23:00:00;2021-08-28T18:30:00 2021-08-28T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Husseren-Wesserling Autres Lieu Parc de Wesserling - Ecomusée textile Adresse Rue du Parc 68470 Husseren-Wesserling Ville Husseren-Wesserling