Féeries estivales Concoret, 23 juillet 2022, Concoret.

Féeries estivales Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret

2022-07-23 11:00:00 – 2022-07-24 18:00:00 Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien

Concoret Morbihan

Le Centre Arthurien vous propose un weekend de rencontres et de spectacles.

Les artistes qui exposent cette année vous présentent leurs œuvres.

Et aussi ; spectacles, contes, ateliers, dédicaces et petit marché féerique, avec un concours de costumes de dimanche après-midi !

+33 2 97 22 79 96 https://www.broceliande-centre-arthurien.com/

