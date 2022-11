FÉÉRIES DE NOËL – MARCHÉ DE NOËL 2022 Narbonne Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

FÉÉRIES DE NOËL – MARCHÉ DE NOËL 2022 Narbonne, 3 décembre 2022, Narbonne. FÉÉRIES DE NOËL – MARCHÉ DE NOËL 2022

Narbonne Aude

2022-12-03 11:00:00 11:00:00 – 2022-12-04 23:00:00 23:00:00 Narbonne

Aude Narbonne La ville de Narbonne vous accueille tous les jours pour son Marché de Noël le long de la promenade des barques ! Entre les nombreuses décorations de Noël, l’art de la fête, les produits du terroir, les fabrications artisanales et le vin chaud le divertissement est au rendez-vous ! +33 4 68 90 30 30 Narbonne

dernière mise à jour : 2022-11-21 par A.D.T. de l’Aude / OT Côte du Midi

Détails Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Narbonne Adresse Narbonne Aude A.D.T. de l'Aude / OT Côte du Midi Ville Narbonne lieuville Narbonne Departement Aude

Narbonne Narbonne Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/narbonne/

FÉÉRIES DE NOËL – MARCHÉ DE NOËL 2022 Narbonne 2022-12-03 was last modified: by FÉÉRIES DE NOËL – MARCHÉ DE NOËL 2022 Narbonne Narbonne 3 décembre 2022 Aude Narbonne Narbonne Aude A.D.T. de l'Aude / OT Côte du Midi

Narbonne Aude