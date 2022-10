FÉERIES DE NOËL D’ANIANE – PARADE DE NOËL Aniane, 17 décembre 2022, Aniane.

FÉERIES DE NOËL D’ANIANE – PARADE DE NOËL

2022-12-17 18:00:00 18:00:00 – 2022-12-17 18:30:00 18:30:00

Les Féeries de Noël d’Aniane 2022

« Le plus grand événement de la vallée de l’Hérault » fait son grand retour !

Du 4 décembre au 1 janvier 2023 inclus.

Parée de ses plus belles couleurs, venez découvrir ou redécouvrir la plus grande crèche grandeur nature de France, le village du Père Noël et sa banquise illuminée, la plus grande parade de Noël de la région, la grand retour de la forêt enchantée dans un tout nouveau décor pour accueillir le Village de Noël (marché de Noël) équipé de jolis chalets en bois, les princesses Disney et le grand marché Noël avec de nombreux stands ; le tout dans une ambiance authentique et unique sous la neige. Aniane sera l’endroit idéal pour faire vivre à tous la magie de noël en plein cœur de l’Hérault. De nombreuses animations familiales seront mises en place afin de passer de belles fêtes de fin d’année.

Parade de noël à 18h le Samedi 17 décembre

