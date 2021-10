Maen Roch Maen Roch Ille-et-Vilaine, Maen Roch Féeries de Noël au Château Le Rocher Portail Maen Roch Maen Roch Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Maen Roch Ille-et-Vilaine Maen Roch Venez découvrir une ambiance féerique dans un château paré des couleurs des fêtes de fin d’année ! Explorez un Château du Rocher Portail transformé, illuminé et richement décoré pour ses Féeries de Noël, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Un régal pour les yeux ! Découvrez également sa boutique des lutins, son traîneau géant, sa forêt des lumières et son chalet des gourmandises ! Le château sera ouvert du vendredi au dimanche inclus les 3, 4, 5 et les 10, 11 et 12 décembre puis tous les jours du 17 au 30 décembre de 16h30 à 20h30. Fermé le 25 décembre. Billetterie en ligne uniquement.

