FÉERIES DE NOËL 2022

2022-12-03 – 2023-01-01 Comme chaque année, la ville de Narbonne a le plaisir de vous proposer les attractions incontournables (marché de Noël, fête foraine, Palais du jeu…), tout en vous proposant un décor innovant et merveilleux qui vous embarquera dans différents endroits du cœur de ville. Spectacle son & lumière, patinoire, déambulations… De nombreuses animations sont également au programme, afin que toutes les générations profitent de cette fin d’année à Narbonne. Notre objectif : vous permettre de vivre des moments inoubliables, en famille ou entre amis. +33 4 68 90 30 30 dernière mise à jour : 2022-11-17 par A.D.T. de l’Aude / OT Côte du Midi

