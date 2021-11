Narbonne Narbonne Aude, Narbonne FEERIES DE NOEL 2021 Narbonne Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

FEERIES DE NOEL 2021 Narbonne, 4 décembre 2021, Narbonne. FEERIES DE NOEL 2021 Cours de la République Cours Mirabeau Narbonne

2021-12-04 – 2022-01-02 Cours de la République Cours Mirabeau

Narbonne Aude Narbonne La Ville de Narbonne vous propose une parenthèse merveilleuse entre le 4 décembre et le 2 janvier !

Retrouvez le programme complet des Féeries de Noël ! En raison du contexte sanitaire, ce programme d’animation peut subir des modifications ou des annulations. Une mise à jour des rendez-vous sera effectuée quotidiennement sur notre site.

Pensez à vous tenir informés ! https://www.narbonne.fr/ Cours de la République Cours Mirabeau Narbonne

dernière mise à jour : 2021-11-17 par A.D.T. de l’Aude / OMT Narbonne

Détails Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Narbonne Adresse Cours de la République Cours Mirabeau Ville Narbonne lieuville Cours de la République Cours Mirabeau Narbonne