Fééries de fin d’année Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Trouville-sur-Mer

Fééries de fin d’année Trouville-sur-Mer, 30 décembre 2022, Trouville-sur-Mer. Fééries de fin d’année

Promenade des Planches Trouville-sur-Mer Calvados

2022-12-30 – 2022-12-30 Trouville-sur-Mer

Calvados Trouville-sur-Mer Suivez les échassiers féériques dans les rues de Trouville-sur-Mer pour un spectacle lumineux et majestueux, ponctué d’une surprise pyrotechnique finale. Suivez les échassiers féériques dans les rues de Trouville-sur-Mer pour un spectacle lumineux et majestueux, ponctué d’une surprise pyrotechnique finale. +33 2 31 14 60 70 Trouville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Trouville-sur-Mer Autres Lieu Trouville-sur-Mer Adresse Promenade des Planches Trouville-sur-Mer Calvados Ville Trouville-sur-Mer lieuville Trouville-sur-Mer Departement Calvados

Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trouville-sur-mer/

Fééries de fin d’année Trouville-sur-Mer 2022-12-30 was last modified: by Fééries de fin d’année Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer 30 décembre 2022 Calvados Promenade des Planches Trouville-sur-Mer Calvados Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer Calvados