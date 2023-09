Fééries d’Asie Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le vendredi 20 octobre 2023

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant Paiement sur place 16€ / 14€ Un spectacle de contes musicaux dansés par Isabelle Genlis (conte), Fumie Hihara (koto) et Isabelle Anna (danse) Un spectacle de contes musicaux dansés par Isabelle Genlis (conte), Fumie Hihara (koto) et Isabelle Anna (danse) Fééries d’Asie déroule le fil de récits merveilleux, issus de différentes cultures d’Asie, où trois arts, parole, danse et musique, se tressent pour ce voyage à écouter avec les yeux. Partons en Himalaya où un rêve brodé devient réalité, au Japon où une lanterne éclaire ce que nous ne pouvons voir, sous le ciel d’Indonésie qui panse les maux de la terre, ou en Chine grâce au son cristallin d’une clochette qui accompagne la danse de la vie… Réservation obligatoire. Paiement sur place (Chèque ou espèces). Tarifs : 16€ / 14€ (tarifs Ville de Paris) Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris Contact : https://www.patronagelaique.eu/event-details/feeries-dasie-2 +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.facebook.com/pljvparis https://www.facebook.com/pljvparis https://www.patronagelaique.eu/event-details/feeries-dasie-2/form

Fééries d'Asie
Le Patronage Laïque Jules-Vallès
72 avenue Félix Faure
75015 Paris

