Féerie, spectacle au musée des Beaux-Arts et de la Dentelle Alençon, samedi 18 mai 2024.

Féerie, spectacle au musée des Beaux-Arts et de la Dentelle Alençon Orne

Dans ce spectacle de lumière LED intitulé « Féerie », deux artistes de la compagnie Luminescence enchaînent des tableaux associant jonglerie, danse et effets de lumière. Un monde rempli de couleur et de magie se dessine, où les fées malicieuses jouent avec les lumières et dansent avec les étoiles.

Deux représentations d’une demi-heure seront jouées à 22h et 23h. Tout public, dans la limite des places disponibles. Repli à l’auditorium en cas de pluie.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 22:00:00

fin : 2024-05-18

Cour carrée de la Dentelle

Alençon 61000 Orne Normandie musee@cu-alencon.fr

L’événement Féerie, spectacle au musée des Beaux-Arts et de la Dentelle Alençon a été mis à jour le 2024-03-19 par Conseil départemental de l’Orne