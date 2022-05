Féerie lyrique, 23 juillet 2022, .

Féerie lyrique

2022-07-23 – 2022-07-23

Le Centre Arthurien vous propose un récital de chants lyriques et piano dans le parc du château de Comper.

Un moment de poésir autour du thème de la folie des fées dans le parc de Comper, à la lueur d’un soir d’été : piano, récital et chant lyrique par Natacha Brouat et Frédérique Lory.

Ce concert a lieu le weekend “féeries estivales” : spectacles, contes ateliers, dédicaces, petit marché féerique et concours de costumes le dimanche après-midi.

Le Centre Arthurien vous propose un récital de chants lyriques et piano dans le parc du château de Comper.

Un moment de poésir autour du thème de la folie des fées dans le parc de Comper, à la lueur d’un soir d’été : piano, récital et chant lyrique par Natacha Brouat et Frédérique Lory.

Ce concert a lieu le weekend “féeries estivales” : spectacles, contes ateliers, dédicaces, petit marché féerique et concours de costumes le dimanche après-midi.

dernière mise à jour : 2022-04-13 par