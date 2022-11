Féerie de Noël Saint-Leu-d’Esserent Saint-Leu-d'Esserent Catégories d’évènement: Oise

Oise Saint-Leu-d’Esserent Saint-Leu d’Esserent vous plonge dans la féerie de Noël le temps d’un week-end, du 2 au 4 décembre avec de nombreuses animations et spectacles en extérieur, ainsi qu’un marché de Noël réunissant plus de 40 exposants à la salle Art & Culture.

Découvrez le programme détaillé des festivités : www.saintleudesserent.fr rubrique Agenda

Gratuit, entrée libre Certaines animations nécessitent une inscription préalable avant le 1er décembre.

défavorables, un report des activités sera fait en intérieur. Informations et inscriptions : 03 44 56 05 34 / pole.culture@saintleudesserent.fr poleculture@saintleudesserent.fr +33 3 44 56 05 34 Mairie de Saint-Leu-d’Esserent

