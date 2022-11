Féérie de Noël Pertuis Pertuis Catégories d’évènement: Pertuis

Vaucluse

Féérie de Noël Pertuis, 17 décembre 2022, Pertuis.

Parking Vigne Pertuis Vaucluse

2022-12-17 17:00:00 – 2022-12-17 20:00:00

17h00 Pégoulade avec la présence du Papa Noël – Centre Ville

18h00 Conte de Noël avec feu d'artifices – Parking Vigne

19h00 Veillée Calendale – Maison de la Culture
maison.culture@mairie-pertuis.fr +33 4 90 79 56 37

